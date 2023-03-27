Güler Ballıkaya oğluyla karşıya geçmek isterken F.D yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazayı görenler hemen 112'yi arayıp yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ballıkaya, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ballıkaya yaşamını yitirdi.

Olayın şokunu yaşayan Ballıkaya'nın ismi öğrenilemeyen oğlu, depremden kurtuldukların ancak annesinin kazada yaşamını yitirdiğini söyleyerek gözyaşı döktü.