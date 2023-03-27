Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraşlı depremzede geldiği Zonguldak'ta hayatını kaybetti
[TRT HABER ARŞİV]
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Güler Ballıkaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Güler Ballıkaya oğluyla karşıya geçmek isterken F.D yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazayı görenler hemen 112'yi arayıp yardım istedi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ballıkaya, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ballıkaya yaşamını yitirdi.
Olayın şokunu yaşayan Ballıkaya'nın ismi öğrenilemeyen oğlu, depremden kurtuldukların ancak annesinin kazada yaşamını yitirdiğini söyleyerek gözyaşı döktü.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Trafik Kazası Zonguldak
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