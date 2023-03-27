Otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip yoldaki araçlara çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkisinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir hafriyat kamyonunun 2 otomobile çarptığı aktarıldı.

Kazada, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 vatandaşın da yaralandığı belirtilen açıklamada, kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği, her iki istikamette trafiğin tek şeritten sağlandığı kaydedildi.