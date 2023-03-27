Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oyuncu Köksal Engür yarın toprağa verilecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Köksal Engür'ün yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.
Usta oyuncu Engür, özellikle son dönemde "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.
Sanatçı, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 77 yaşında hayata veda etti.
Engür'ün cenazesi yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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