Ünlü oyuncu Köksal Engür'ün Leyla ile Mecnun dizisinde seslendirdiği gibi;

‘’Gidenler bizden hep bir parça götürürler, o parçanın yerinde de derin izler kalır.’’

Türk tiyatrosunun ünlü isimlerinden oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Köksal Engür, 5 Mart 1946 yılında Kars’ta dünyaya geldi.

1956 yılında henüz 10 yaşındayken, TRT Ankara Radyosu ‘Çocuk Saati’ programında kısa radyo tiyatrolarıyla sanat serüveni başladı. Bu serüvenini Ankara Üniversitesi, Tiyatro Bölümü’nden mezun olana kadar sürdürdü. 1956-1957 yıllarında iki sene boyunca Ankara’da bir Kızılay Gençlik Tiyatrosu kurdu.

Henüz 11 yaşındayken, çocuk oyunu olan ilk tiyatro oyunu ‘Heidi’yi oynadı. İlk profesyonel oynadığı oyun ise Ankara Halkevi’ndeyken Meydan Sahnesi’nde yine bir çocuk oyunuydu…

1965 yılında girdiği Ankara Üniversitesi’nden 1969 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1965 yılında katıldığı Ankara Deneme Sahnesi’nde başladı. 1972 yılına kadar çalışmaya devam eden ünlü tiyatrocu, 1975 yılında Çağdaş Sahne’ye geçiş yaptı. Oyunculuğu oldukça ilgi gören oyuncuya, bankalar çocuk tiyatrosu yapması için oldukça ısrar etti ve bu ısrarın üzerine birçok çocuk tiyatrosunda rol aldı.

Ankara’da birçok sahnede boy gösteren oyuncu bir süre sonra Ankara’dan İstanbul’a gelerek; Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda çeşitli rollerde oynadı.

Nedim Saban, Kenterler ve Haluk Bilginer gibi Türk tiyatrosunun değerli isimleriyle çalışma fırsatı bulan Engür, 1970’lerin başında TRT’de Levent Kırca ile beraber ‘Oyun Treni’ni hazırladı.

Radyo deneyimlerini seslendirmedeki ustalığını geliştirmekte kullanan Engür, tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizilerde de oynadı.

9 Ağustos 1976 yılında Jale Engür ile hayatını birleştirdi fakat çift, 13 Aralık 2017 yılında boşandı. Bu evliliğinden ise bir kızı var.

Türk sinemasının başarılı oyuncusu, ilk ödülünü 1999 yılında Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülünü alarak, meslek hayatını taçlandırdı.

Herkesin tanıdığı asıl rolü ise 2002 yılında ‘Zerda’ dizisindeki ‘Sıddık’ karakteri oldu.

Akıllara kazınan, herkesin oyuncuyu bu karakterlerle andığı başlıca dizi ve seslendirmeler…

Süngerbob Kareşort çizgi film dizisinde ‘Squitward’ü, Susam Sokağın’daki Bürü karakterini, Leyla ile Mecnun’da ‘Ak Sakallı Dede, Karabasan’ ve çizgi filminde ise Red Ked’i seslendirdi.

Köksal Engür, sadece sahnedeki usta oyunculuğuyla değil; ustalıkla kullandığı, kendine has sesiyle de seyirciyi etkilemeyi başardı. Çeşitli televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra seslendirme de yapan Engür, Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robin Williams ve Jack Lemmon gibi birçok ünlü sinemaya oyuncularını seslendirdi.

77 yıllık hayatına birçok film, dizi, seslendirme sığdıran usta oyuncu böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından dolayı 27 Mart 2023’te hayata veda etti.