Türk edebiyatına yön veren, birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta kitap tutkunu olarak tanınan 75 yaşındaki Alparslan, 6 Şubat'taki depremde Sütçü İmam Mahallesi'ndeki evinin yıkılması sonucu eşi Aysel Alparslan ile hayatını kaybetti.

İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra yıllarca öğretmenlik yapan Alparslan, aralarında kendi yazdığı kitaplar ile Osmanlıca el yazması eserlerin de bulunduğu binlerce kitaba sahip oldu. Alparslan, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Divanlı Mahallesi'ndeki 3 katlı evini kütüphaneye dönüştürdü.

İstiklal Savaşı, tarih, geleneksel meslekler, örf ve adetler gibi konularda araştırmalar yapan, bu yönde çalışma yürütenlere kaynak oluşturan, kentte de herkesin "Yaşar hoca" olarak tanıyıp bildiği Alparslan'ın depremde hayatını kaybetmesi, başta edebiyat dünyası olmak üzere kendisini tanıyan herkesi üzdü.

Alparslan'ın yaklaşık 25 bin kitabının bulunduğu kütüphanesi de depremde tamamen yıkıldı. Çocukları ise babalarından kalan bu eserleri kurtarmak için seferber oldu.

Enkaza girerek kütüphanede bulunan kitapların bir kısmını kurtaran çocukları, diğer eserleri kurtarmak için de iş makinalarının yardımıyla hassas çalışma yürütüyor.

"Babamın mutluluğu kitaplarıydı"

Mürüvet Alparslan Nazlı, kitapların babası için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Babasının zamanının büyük bir kısmını kütüphanesinde geçirdiğini anlatan Nazlı, "Onların her birine evladı gözüyle bakardı desem hiç abartmış olmam. Babam, maaşını vererek satın aldığı kitaplarının olduğunu söylerdi. Babamın mutluluğu kitaplarıydı. Son çalışmalarıyla kütüphanesinde 25 bin kitaba ulaşmıştı." dedi.

Nazlı, depremin ardından yıkılan kütüphane binasına geldiğinde çok üzüldüğünü, gözyaşlarına hakim olamadığını dile getirdi.

Babasından kendilerine kalan en önemli vasiyetin kitapları olduğunu aktaran Nazlı şunları kaydetti:

"Çok üzgünüm. Ailemle, kütüphanede bulunan yaklaşık 25 bin kitabın 10 binini kurtardık. Zaten deprem olduğu andan itibaren de buradan ayrılmadık. Allah nasip ederse yeni bir kütüphane oluşturup babamın kitaplarını orada sergilemek istiyoruz. Onun bıraktığı eserleri yaşatma noktasında Allah'ın izniyle elimizden geleni yapacağız."

Nazlı, babasının enkaz altında kalan kitaplarının büyük bir kısmının Dulkadiroğlu Belediyesi ile birlikte yaptıkları proje kapsamında dijital ortama aktarıldığını söyledi.

Babası ile kısa süre önce Kahramanmaraş'ın yemek kültürünü anlatan bir kitap çıkardıklarını anımsatan Nazlı, bu eseri, kendisine kalan en büyük anı olarak gördüğünü dile getirdi.

Babasının isteğiyle kitap yazmaya başladığını belirten Mürüvet Alparslan Nazlı, "Neredeyse günde iki üç kez arar, kitap için ne yaptın diye sorardı. Kahramanmaraş yemek kültürüne hakim aileleri birlikte gezdik. Babamın da kontrolünde bu yemek kitabını çıkarmış olduk. Yaklaşık bir sene sürdü. Ocak ayında kitabın lansmanını yapmıştık, yaklaşık 1 ay sonra da babamı kaybettik" diye konuştu.