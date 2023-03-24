Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evleri hasar gören Özdemir ailesi, Dilek Mahallesi'ndeki Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesi bahçesine kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor.

Aile fertleri, kendilerine verilen bir battaniyenin arasından İstanbul'dan bir çocuğun yazdığı not ile 100 lira harçlık çıktığını görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Yapılan iyiliği ve notta yazılanları unutamayan depremzede Ferhat Özdemir, devletin kendilerine barınma imkanı sağladığını ve hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini kullandıklarını söyledi.

Çadıra yerleştikleri ilk gün havanın soğuk olduğunu belirten Özdemir, "Üşüdüğümüz için okul müdüründen battaniye talebinde bulunduk. Verdikleri battaniyeden bir not çıktı. İstanbul'dan 11 yaşındaki Gökçe Sevgi Uslu kardeşimiz harçlığı 100 lira ile bir not bırakmış. Notu görünce duygulandık. Ablam okurken babam gözyaşı döktü. Çocukların böyle düşünceler içinde olması insanı duygulandırıyor, gözleri doluyor." diye konuştu.

Özdemir, küçük kızın gönderdiği notta, "Öncelikle geçmiş olsun, umarım iyisinizdir. Geçirmiş olduğunuz bu felaketten dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir acıyı Allah bir daha yaşatmasın. Ölmüşlerinize rahmet, kalanlarınıza sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Büyük geçmiş olsun." ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Gökçe Sevgi'nin misafirlik davetinde de bulunduğunu anlatan Özdemir, bir düzen kurduklarında küçük kızı ve ailesini ziyaret etmek istediklerini anlattı.

Nottaki telefon numarasını aradıklarını dile getiren Özdemir, "Kendisiyle telefonda konuşarak teşekkür ettik, duygulandı ve ağladı. Anneannesine telefonu verdi, onunla da görüştük. Sağ olsunlar telefonda bize destek oldular, çok düşünceli insanlar. Allah böyle hayırlı çocukların devamını ülkemize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"Duygu dünyamızı coşturan olaylarla karşılaştık"

Bu arada, Van'dan gönderilen ve çadır kentte dağıtılan yardım malzemeleri ve oyuncaklar arasındaki notlar da dikkati çekiyor.

Notlarda "Van'dan Hasan, çok geçmiş olsun sizlerin acısı, bizim acımızdır", "Çok üzgünüz dualarımız sizinle, sizleri çok seviyoruz, Allah'a emanet olun. Bu hediye sizin için", "Van'dan Hazal, sizin acınız bizim acımızdır, dualarımız sizinle, Allah'a emanet olun." gibi yazılar yer alıyor.

Okul müdürü Recep Altıntop, depremzedeler için okul bahçesine 45 çadır kurduklarını, devlet ve hayırseverlerin gönderdikleriyle vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Gelen yardımların içinden çıkan mektup ve notların kendilerini derinden etkilediğini dile getiren Altıntop, şunları aktardı:

"Duygu dünyamızı coşturan olaylarla karşılaştık. Bunlar bizi ziyadesiyle duygulandırdı. Bu milletin dayanışması, dünyada hiçbir millete nasip olmayacak bir dayanışma. Bu felaketleri Allah bir daha göstermesin."