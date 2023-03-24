Kahramanmaraş Ağcalı Mahallesi'nde market sahibi Adem Dolgun, 6 Şubat depremlerinde evi hasar görünce yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

İş yerine yerleşerek orada yaşamaya başlayan Dolgun, "Burada Kahramanmaraş'ta büyük bir afet yaşadık. 11 ili etkiledi maalesef. Kaderde evimizi dükkanımıza taşımak da varmış..." dedi.

Fırsatçılara tepkili

Afet sonrasında Türkiye tek yürek oldu. 40 yaşındaki esnaf 85 milyonun desteğine duacı fakat fırsatçılara tepkisini de şöyle dile getirdi;

"Çevre illerden gelen insanlar bize kucak açtı. Yardımcı oldular, yaralarımızı sardılar. Maalesef kendi memleketimizde depremi yaşayan bizler olmamıza rağmen halen daha insanlar bir ders almamışçasına, yani 3 bin liralık kiralara 7 bin lira istiyorlar; 10 bin lira istiyorlar, 12 bin lira istiyorlar."