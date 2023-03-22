Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 13 yaşındaki Onur Efe'nin hikayesi yapay kalp cihazıyla değişti, hayata yeniden tutundu.

Onur Efe'nin kalbi hastalığından dolayı yüzde 20 kapasite ile çalışıyordu ve yapay kalp cihazının takılması artık zorunlu hale gelmişti. Doktorlar tüm riskleri göze alarak Onur Efe'ye yapay kalp cihazı yerleştirdiler ve kalbi yeniden normal çalışmaya başladı. Onur Efe DMD kas hastalığı grubunda Türkiye'de yapay kalp cihazının takıldığı ilk hasta oldu.

"Biyopside çıktı"

Onur Efe'nin babası Kamil Tüfek, "Yüzde 99 masada kalır, yapamayız dediler. İşte Süha hocam sağolsun bize bir evlat bağışladı. Böyle salık bir çocuktu Onur Efe. Üç buçuk yaşında bir bayan doktorumuz sağolsun o şüphelenerek kas hastalığının tahlillerini aldı. O söyledi. Ondan sonra fakülteye sevk ettiler bizi. Fakültede biyopsi yaptılar, biyopside çıktı." diyerek yaşadıklarını anlattı.

DMD, vücuttaki kasların zamanla zayıflamasına ve hasar görmesine neden olan genetik bir hastalık. Onur Efe’ye bu tanı üç buçuk yaşındayken konuldu.

DMD, Onur Efe’nin kalp kaslarını da etkiledi. Aile evlatlarının hastalığına çare bulmak için dünyanın öbür ucuna bile gitti. Yapay kalp cihazının takılmasıyla kalbi normale döndü.

"Normal bir kalp ve dolaşım performansına ulaştık"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süha Küçükaksu, tedavi sürecine ilişkin şunları kaydetti;

"Giderek ayaklar, kollar etkilenmiş, solunum kasları yüzde 80 oranında etkilenmemişti. Bu bizim için bir fırsattı ve o fırsatta da bu cihazı implante ettik. Kalp kası yüzde 20 performansa düşmüştü. Şu anda çok şükür normal bir kalp ve dolaşım performansına ulaştık. Bu cihazla en azından çok daha uzun bir yaşam süresi onu bekliyor. İnşallah soluum kaslarını da uzun bir süre devam ettiririz. Türkiye'de ilk bir uygulama. Dünyada da sayılı uygulamalardan biri. Yaşı itibarıyla dünyadaki en genç birkaç hastadan biri. İnsana takılmış şu anda Onur Efe 19'uncu."

"Dördüncü sınıfa kadar normal yürüyebiliyordu"

Onur Efe'nin annesi Tülay Tüfek de, "Dördüncü sınıfa kadar normal yürüyebiliyordu. Koşamıyordu ama hani yürüyebiliyordu. Kendi ihtiyaçlarını görebiliyordu. Dördüncü sınıftan sonra akülü sandalyeyi bu şekilde hayatını idame ettiriyordu. 5 sefer Hindistan olayımız var. Kök hücre orada yaptırdık. Tabii bu tedavi amaçlı değil fakat ne kadar öteleyebilirsek diye." diye konuştu.

Onur Efe'nin yapay kalp cihazıyla hayata bağlanması Türkiye’deki diğer DMD hastalarına da umut oldu.

Kamera: Orhan Mete