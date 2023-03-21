Ünlü isimler Hatay'da Şehir Stadyumu mevkisindeki çadır kenti ziyaret etti. Oyuncaklar hediye edildi, fotoğraflar çekildi.

Tamer Karadağlı ve Nefise Karatay çocuklarla yakından ilgilendi.

"Çok büyük bir acı yaşandı bizler de sadece sanatçılar olarak değil insan olarak buraya gelip depremzedelere destek olmaya çalışıyoruz." diyen Karadağlı, "Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Tanınan insanları gördükleri zaman yalnız olmadıklarını,, düşünüldüklerini hissediyorlar. Yani mutlu oluyorlar 2 dakikada olsa yüzlerini güldürebiliyorsa bu çok büyük bir kazanç diye düşünüyorum." diye konuştu.

Oyunca Karatay da, "İnanılmaz duygulandım. Destek olmaya geldik ihtiyaçları var mı onu öğrenmeye geldik. Biraz olsun yüzlerini güldürebilirsek çok mutlu olacağız." dedi.

Ünlü isimler deprem bölgelerindeki ziyaretlerine önümüzdeki günlerde de devam edecek.