Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve bazı kaymakamlar, Atatürk Parkı Çadır Kenti'nde yaşayan Çam ve Kocaer ailelerinin mutlu günlerine katıldı.

Ekin Kocaer'i ailesinden Murat Çam'a isteyen Tekbıyıkoğlu, daha sonra çiftin nişan yüzüklerini takıp kurdeleyi keserek mutluluklar diledi.

Tekbıyıkoğlu, evliliğin aslında bir kavşak noktası olduğunu, iki yolun birleşerek daha geniş şekilde devam ettiğini belirtti.

Genç çifte birbirlerini ve ailelerini üzmemeleri tavsiyesinde bulunan Tekbıyıkoğlu, "İnsanlık tarihi birçok büyük felaketler gördü. Bölgemizde de bir süre önce çok büyük bir deprem oldu, yuvalar yıkıldı. Milletimiz Allah'ın izniyle sonuna kadar devam edecektir. Bunun en güzel göstergesi kaybettiğimiz yuvaların yerine yenisinin inşa edilmesi. Ben tekrar çiftimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.