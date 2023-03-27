Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 17.35'te olan deprem, yerin 8,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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