Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 05:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sultangazi’de tır, kamyon ve taksi birbirine girdi: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Sultangazi’de boş kasa yüklü olan kamyon, yol kenarında park halinde olan tıra çarparak seyir halindeki ticari taksinin üstüne devrildi.
Sultangazi Arnavutköy Habipler Yolu'nda meydana gelen kazada, boş pazar kasası dolu olan kamyon, yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun arka tarafı yan şeritte seyir halinde olan ticari taksinin üstüne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralanan kamyon sürücüsü ve ticari taksi sürücüsü ile yolcuyu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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