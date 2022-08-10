Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da midibüs devrildi: 19 yaralı
[Fotograf: AA]
Antalya Korkuteli'nde midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 19 kişi yaralandı.
Şahali P. idaresindeki midibüs, Fethiye-Antalya karayolu Küçüklü Mahallesi Köyiçi mevkiinde devrildi.
Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye, çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Çevre illerden de gelen itfaiye ekiplerince yolcular araçtan çıkarıldı.
Aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 19 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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