Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytinburnu'ndaki dükkanda bir gün arayla ikinci yangın
[Fotograf: AA]
İstanbul Zeytinburnu'ndaki hırdavat dükkanında bir gün arayla ikinci kez yangın çıktı.
Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'nde bulunan ve dün akşam saatlerinde yangın çıkan hırdavat dükkanında, bugün yeniden alevler yükseldi.
Polis bölgede önlem alırken, iş yerinin malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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