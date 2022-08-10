Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da eğitim uçağı acil iniş yaptı
[Fotograf: İHA]
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine eğitim acil iniş yaptı. Uçaktaki 2 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyonkocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne zorunlu iniş yaptı.
Uçaktaki 2 kişinin, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Uçak Kazası
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