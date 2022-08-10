Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altında
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Bozcaada'da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.
Yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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