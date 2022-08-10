Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan çıktı
[Fotograf: AA]
Tunceli’de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Atatürk Mahallesi Muhlis Akarsu Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın çatısındaki bacada yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Apartmanın çatısında hasar oluştu.
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