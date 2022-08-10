Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı
Karaman'da, bir kafeye tabanca ve tüfeklerle düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'ndeki kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.
Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.
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