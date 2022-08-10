Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 27 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Uşak'ta bir firmaya bağlı iki ayrı tesiste çalışan 27 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Sivaslı ilçesindeki bir hazır beton firmasında çalışan işçilerden 20'si, mesai bitiminden sonra kusma ve bulantı şikayetiyle Sivaslı Devlet Hastanesine gitti.
Aynı firmanın kent merkezindeki şubesinden de 7 işçi, Uşak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle muayene edilen bu kişilerden bazıları, tedavileri tamamlanarak evlerine gönderildi.
Hastanelerdeki işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, söz konusu iki tesise aynı yemek firması tarafından hizmet verildiği ve bu kişilerin öğle yemeğinde aynı yemekleri yediği öğrenildi.
Etiketler: Uşak Gıda Zehirlenmesi
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