Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silivri'de sel plajı vurdu
Silivri'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel plajı vurdu. Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi.
Sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak Silivri'de bazı noktaları olumsuz etkiledi.
Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları olurken, bir plajı vuran sel görevlilere zor anlar yaşattı.
Selin geldiği plajda şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi. Plajdaki kumların bir bölümü denize akarken, kafeye ait duvar yıkıldı.
"Suya kapıldım sonra geri çıktım"
Çalışanların kaldığı konteynerler suyla doldu. Plajda çalışan Beytullah Çelik, "Yağmur başladı sonra yoğun bir sel oldu. Tıkalı kısımlar vardı oraları açtım. Suya kapıldım sonra geri çıktım. Yarım saat 45 dakika sürdü yağış. Diz kapağıma kadar su oldu" diye konuştu.
Plajda yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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