Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, tarım arazilerinde zarara yol açtı.
Korkuteli ilçesinde, öğle saatlerinde etkisini artıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında, Ulucak Mahallesi'nde bazı evleri su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.
Tarlalar zarar gördü
Ulucak Mahallesi Muhtarı Mustafa Demir, aniden bastıran yağışla neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.
Dere kenarındaki bazı ev, samanlık ve ahırlara suların dolduğunu anlatan Demir, "Üzüm bağları, domates tarlaları ve kayısı bahçeleri zarar gördü. Bunların dışında çok büyük zarar yok." dedi.
Etiketler: sağanak antalya yağmurSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 16:05
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