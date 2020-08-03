Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Konya-Ankara yolunda feci kaza: 5 ölü
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı, 5 kişi yaşamını yitirdi.
İçinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Etiketler: son dakika gurbetçi aile ankara kazaSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 16:24
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