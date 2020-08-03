Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşayan ilçede çok sayıda polis ekibinin katılımıyla başta eğlence merkezleri olmak üzere iş yerlerinde denetim ve kontrol yapıldı.

32 işletmeye 100 bin 800 lira ceza

Özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik kontrollerin yapıldığı denetimde maske takmayan 116 kişiye toplam 104 bin 400 lira idari para cezası uygulandı, 32 işletmeye sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle toplam 100 bin 800 lira para cezası kesildi.

Aranan 6 şüpheli yakalandı

Kontrollerde 617 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken 6 aranan şüpheli yakalandı.

İlçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde de 619 araç kontrol edildi, 265 araca ceza işlemi uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.