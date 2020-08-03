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Adıyaman'da 26 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 26 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
26 ev karantinaya alındı
Bu kapsamda Alitaşı, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Hocaömer, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yunus Emre ve Yeni mahallerinde 26 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: koronavirüs covid-19 AdıyamanSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 15:09
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