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Babasının omzundan düşen çocuğu jandarma havada yakaladı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, jandarma personelinin, Kapuzbaşı Şelaleleri girişinde babasının omzundan düşen çocuğu havada yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Aladağlar Milli Parkı içinde yer alan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne gezmeye gelen bir baba, omzunda çocuğuyla giriş noktasında beklemeye başladı.
Çocuk, kimlik kontrolü sırasında dengesini kaybederek babasının omzundan düştü.
Jandarma havada yakaladı
Kontrol noktasında görevli bir jandarma personeli, ani refleksle çocuğu yere düşmeden havada yakaladı.
Jandarma personelinin çocuğu havada yakalama anı güvenlik kamarasına yansıdı.
Etiketler: Kapuzbaşı Takım Şelaleleri aladağlar milli parkıSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 13:49
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