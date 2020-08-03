Haber Giriş: Kaynak: DHA
İki kuzen Fırat Nehri'nde boğuldu
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriyeli kuzenler Musa Alav ve Yusuf Alhamo boğularak hayatlarını kaybetti.
Teyze çocukları olan Musa Alav ve Yusuf Alhamo, serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi.
Nehirde yüzen 2 genç bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.
İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince Fırat Nehri'nde yapılan aramada, kuzenlerin cansız bedenleri bulundu.
Yakınları yasa boğulan kuzenlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep fırat nehri boğulmaSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 13:31
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