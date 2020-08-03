Teyze çocukları olan Musa Alav ve Yusuf Alhamo, serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi.

Nehirde yüzen 2 genç bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.

İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince Fırat Nehri'nde yapılan aramada, kuzenlerin cansız bedenleri bulundu.

Yakınları yasa boğulan kuzenlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.