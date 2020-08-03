Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber/AA
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
Kurban Bayramı'nın ilk günü, Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyünde akraba ziyareti için gittikleri evin önünde oynarken kaybolan Miraç Çiçek'ten hala haber yok.
Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar 4. günde Dicle Nehri kenarında yoğunlaştı.
Köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri kenarında arama yapan AFAD ve UMKE ekipleri tek tek ağaçların altını kontrol ediyor, bir ize ulaşmaya çalışıyor.
Ekipler, savcılık talimatıyla köydeki evlerde arama yapıyor.
Etiketler: Mirac diyarbakır dicle 4 yaşındaki miraç kayıp miraçSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 12:56
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