Kurban Bayramı'nın ilk günü, Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyünde akraba ziyareti için gittikleri evin önünde oynarken kaybolan Miraç Çiçek'ten hala haber yok.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar 4. günde Dicle Nehri kenarında yoğunlaştı.

Köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri kenarında arama yapan AFAD ve UMKE ekipleri tek tek ağaçların altını kontrol ediyor, bir ize ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler, savcılık talimatıyla köydeki evlerde arama yapıyor.