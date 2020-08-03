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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Sancaktepe ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta Sancaktepe ve Kağıthane'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
7 kişi gözaltına alındı
Polis, operasyonlar kapsamında 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 kilo 140 gram farklı türde uyuşturucu maddesi, 83 gram toz esrar, 46 adet alüminyum folyo içerisinde 39 gram esrar, kurusıkı tabanca, alüminyum folyo rulosu, 2 cep telefonu, 28 bin 50 dolar, 36 bin 155 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu İstanbulSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 12:39
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