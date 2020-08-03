4 günlük Kurban Baramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar İstanbul'a dönmeye başladı.

Memleketlerinden otobüslerle İstanbul'a gelen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Memleketlerinde kestikleri kurbanların etlerini de İstanbul'a getiren vatandaşlar, servis ve taksi bulmakta güçlük çekti.

"Servis durumu biraz sıkıntılı"

İstanbul'dan Çorum'a ailesini ziyarete gittiğini ifade eden Gültekin Solak, "Yolculuğumuz Çorum'dan İstanbul'a bitti, buraya geldik. Şu anda gördüğünüz gibi yoğunluk bol, servis durumu biraz sıkıntılı. Biz de ziyarete gittik, köy ziyaretine. Annemiz, köylümüz ve arkadaşlarımızın çoğu orada. Hem hasret giderdik hem de temiz hava aldık. Buraya geldik burada da yoğunluk var. Yoğunluk çok ve insanlar burada bir umut bekliyorlar" dedi.