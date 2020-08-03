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Salda Gölü'nde boğulan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Salda Gölü'nde dün boğulan 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tip Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Denizli'den ailesiyle gezmek için geldikleri Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulan Hazeh Hamamı'nın naaşı, Antalya Adli Tip Kurumu'na getirildi.
Çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze nakil aracına konulan tabutu öpen baba, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.
Hamamı'nın cenazesi, defnedilmek üzere Denizli'ye gönderildi.
Olay
Denizli'de yaşayan Suriye uyruklu 4 aile, bayram tatilinde dün Salda Gölü'ne gitmiş, 13 yaşındaki Hazeh Hamamı, kardeşleriyle kimsenin bulunmadığı kıyıdan suya kaybolmuştu.
Çocuğun cansız bedeni Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi'nce sudan çıkarılmıştı.
Etiketler: salda gölü boğulma Antalya Adli Tıp KurumuSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 12:46
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