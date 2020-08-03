Merkeze bağlı Güryıldız beldesinde bir süre önce yapılan düğün sonrası rahatsızlanan gelin Ö.M., yüksek ateş şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan COVID-19 test sonucu pozitif çıkan Ö.M. tedavi altına alındı.

Aile yakınlarına ve düğüne katılanlara yönelik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Bu arada Tokat'ta yetkililer, vatandaşları maske takma, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.