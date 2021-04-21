Antalya'da deniz üzerinde oluşan kirlilik, kent sakinlerini tedirgin etti. Deniz üzerinde oluşan köpükler, kahverengi harelenmeler, gözle görülür boyutlara ulaştı.

Özellikle Lara bölgesinde falezlerin önünde oluşan kirliliğin sebebi merak konusu olurken, uzmanlar kirliliğin atık sudan kaynaklanabileceği görüşünde.

Önlem alınmaz ise bu durumun ileride sorun oluşturabileceği belirtiliyor.

Zaman zaman görülen beyaz köpüklerin, rüzgar ve akıntılarla dağılacağını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gönül Tuğrul İçemer, önlem alınmazsa hakim rüzgarların da bunu halkla karşı karşıya getirebileceğini söyledi.

Yetkililer kirliliğin kaynağını araştırıyor.

Alınacak önlemler ve denetimler neticesinde bu tablonun kısa zamanda ortadan kalkacağı ifade ediliyor.