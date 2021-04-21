Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isterken yakalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 4 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin, "FETÖ’ye üye olmak" suçundan dosyaları bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli yüzbaşı M.G. ile astsubaylar B.K., K.K. ve A.U. oldukları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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