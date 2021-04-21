Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yüksek voltaj, 5 apartmandaki elektronik cihazları bozdu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de elektrik hatlarındaki sorun nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Aynı sokakta bulunan 5 apartmanda, televizyonlardan termosifonlara, buzdolaplarından lambalara kadar prize takılı neredeyse tüm cihazlar bozuldu.
İstanbul Arnavutköy'de dün iftardan sonra 5 binada, planlı olmayan elektrik kesintisi yaşandı.
Cihazlardan yanık kokusu daire içlerine yayıldı. Bina sakinleri kendilerini dışarıya attı.
[Fotoğraf: DHA]
Prize takılı cihazlar hasar gördü
Ani yaşanan elektrik kesintisi sonrası gelen yüksek voltaj bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının, beyaz eşyaların bozulmasına sebep oldu. Bir dairede ise avizede patlama oldu.
Bölgeye elektrik dağıtım şirketi yetkilileri çağırıldı, inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
İnceleme tamamlanıncaya kadar elektrik kesintisi uygulanması kararı alındı.
Etiketler: Elektrik
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