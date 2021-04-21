İstanbul Arnavutköy'de dün iftardan sonra 5 binada, planlı olmayan elektrik kesintisi yaşandı.

Cihazlardan yanık kokusu daire içlerine yayıldı. Bina sakinleri kendilerini dışarıya attı.

[Fotoğraf: DHA]

Prize takılı cihazlar hasar gördü

Ani yaşanan elektrik kesintisi sonrası gelen yüksek voltaj bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının, beyaz eşyaların bozulmasına sebep oldu. Bir dairede ise avizede patlama oldu.

Bölgeye elektrik dağıtım şirketi yetkilileri çağırıldı, inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

İnceleme tamamlanıncaya kadar elektrik kesintisi uygulanması kararı alındı.