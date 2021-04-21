Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yol kontrolünde durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta çok sayıda tarihi eser bulundu. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eskihisar Feribot İskelesi girişinde yol emniyet ve kontrolü gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, Roma ve Helenistik dönemlere ait 141 sikke, 7 yüzük, 4 mühür, 3 haç, 1 bilezik ile 3 metal ve 1 mermer obje ele geçirildi.
Tarihi eserlere el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser
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