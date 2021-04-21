Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Emin Eser idaresindeki kamyonet, Gaziantep-Adana Otoyolu Narlı Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Halil K'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonetteki Salih Akhan hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Eser ile araçtaki Mehmet Dönmez ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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