Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
PCR testi pozitif çıkan avukat, bürosunda yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkmasına rağmen bürosunda çalışırken yakalanan avukat, öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.
Avukat A.P'nin test sonucunun pozitif olmasına rağmen Ovacık Mahallesi'ndeki bürosunda çalıştığı ihbarı üzerine polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri harekete geçti.
Avukatın ofisine giden ekipler, kapının arkasında saklanan A.P'yi yakaladı.
HES kodu sorgusunda PCR testinin pozitif olduğu tespit edilen avukata karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza yazıldı.
A.P, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina HES Kodu Gençlik ve Spor Bakanlığı
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