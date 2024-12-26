Antalya'da bir otomobil falezlerden denize düştü

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nden bulunan Mobil Halk Plajı yakınlarında bir aracın süratli bir şekilde falezlerden denize uçtuğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, sahil güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler ismi öğrenilemeyen görgü tanığının ifadeleri doğrultusunda bölgede arama başlattı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri ip düzeneği ile falezleri didik didik aradı. Aracın denize düştüğü ihtimaline karşı deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri de bölgedeki aramalara katıldı.

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uzun süren aramalar sonucunda dalgalar arasında tespit edilen bir nesne üzerinde yoğunlaşan ekipler otomobilin plakasına ulaştı. Yapılan plaka sorgulamasında araçtaki şahsın E. Ş. olabileceği üzerinde duruluyor.

[Fotoğraf: İHA]

Termal kameralı dron ile arama yapıldı

E. Ş.'nin araçta olup olmadığı yönünde gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle ekipler arama yapmakta zorlandı.

AFAD tarafından getirilen termal kameralı dron ile de bölgede detaylı arama yapıldı.