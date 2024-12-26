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Türkiye
AA 26.12.2024 06:47

Bodrum'da sağanak: Çöken istinat duvarı karayolunu kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, kara yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.

Bodrum'da sağanak: Çöken istinat duvarı karayolunu kapattı

İlçede son birkaç gündür etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Aksam saatlerinde Bodrum-Turgutreis kara yolunun Ortakent istikameti kenarındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Çöken duvardan savrulan taş ve kaya parçaları seyir halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralananın olmadığı olay nedeniyle kara yolunun bir şeridi trafiğe kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekipler yolun açılması için çalışma başlattı. Yola dökülen moloz ve taş parçaları kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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