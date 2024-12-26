Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.12.2024 01:43

Aydın'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi'nde, A.K'nin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. idaresindeki kamyona çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü A.K. ile otomobildeki G.E., A.H., E.E., M.E., E.E. ve İ.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın yola dökülen yağ nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Karayolları ekipleri, kayganlaşan yolda kumlama çalışması yaptı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Aydın Trafik Kazası Polis
Sıradaki Haber
Turistik Doğu Ekspresi Kars'tan ilk seferine çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:42
Kuvvetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
00:08
Kazakistan: Aktau'da düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait uçakta 38 kişi öldü
23:46
Akdeniz'de batan Rus gemisine "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi
23:36
Turistik Doğu Ekspresi Kars'tan ilk seferine çıktı
23:20
Isparta'da eğitime 1 gün ara verildi
22:56
Sertavul Geçidi ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
Kuraklık nedeniyle çekilen Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla yeniden canlandı
Kuraklık nedeniyle çekilen Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla yeniden canlandı
FOTO FOKUS
Kazakistan'da düşen uçaktan kurtarılanlar
Kazakistan'da düşen uçaktan kurtarılanlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ