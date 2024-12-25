Isparta'da eğitime 1 gün ara verildi

Isparta'da gün boyu etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma riskine dikkat çekerek alınan tedbirleri duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Keçiborlu'da taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler'de tüm köy okullarındaki ve ilçe merkezine taşımalı gelen öğrencilerimiz yarın 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli'de ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.