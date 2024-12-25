Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.12.2024 23:16

Isparta'da eğitime 1 gün ara verildi

Isparta merkez ile Keçiborlu, Sütçüler ve Yenişarbademli ilçelerinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Isparta'da eğitime 1 gün ara verildi

Isparta'da gün boyu etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma riskine dikkat çekerek alınan tedbirleri duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Keçiborlu'da taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler'de tüm köy okullarındaki ve ilçe merkezine taşımalı gelen öğrencilerimiz yarın 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli'de ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Isparta Eğitim Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Sertavul Geçidi ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Kazakistan: Aktau'da düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait uçakta 38 kişi öldü
23:46
Akdeniz'de batan Rus gemisine "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi
23:36
Turistik Doğu Ekspresi Kars'tan ilk seferine çıktı
22:56
Sertavul Geçidi ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
22:34
Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria’nın Tulkerim kentindeki saldırılarında bir kişi öldü, 4'ü yaralandı
21:49
Katil İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü
Ağrı'nın karlı dağları dronla görüntülendi
Ağrı'nın karlı dağları dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Kazakistan'da düşen uçaktan kurtarılanlar
Kazakistan'da düşen uçaktan kurtarılanlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ