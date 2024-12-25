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Türkiye
AA 25.12.2024 17:57

Teröristleri tedavi eden 3 doktor İstanbul'da yakalandı

Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı.

Teröristleri tedavi eden 3 doktor İstanbul'da yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor, Bitlis merkezli olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Bitlis İstanbul PKK/KCK
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