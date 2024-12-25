İstanbul'da hafif ticari araçla çarpışan okul servisi devrildi: 10 yaralı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen hafif ticari araç, önce bariyerlere ardından okul servisine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan okul servis aracı devrilerek yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
December 25, 2024
Kazada, servis aracındaki 7 öğrenci, servis şoförü ve hostesi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, 4 şeritli yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.
Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.