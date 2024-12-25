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Türkiye
TRT Haber-AA-İHA 25.12.2024 17:26

İstanbul'da hafif ticari araçla çarpışan okul servisi devrildi: 10 yaralı

İstanbul Kağıthane'de okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı. Trafiğe kapanan 4 şeritli yol ekiplerin aracı kaldırmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

İstanbul'da hafif ticari araçla çarpışan okul servisi devrildi: 10 yaralı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen hafif ticari araç, önce bariyerlere ardından okul servisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan okul servis aracı devrilerek yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Kazada, servis aracındaki 7 öğrenci, servis şoförü ve hostesi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

4 şeritli yol trafiğe kapandı

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, 4 şeritli yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.

Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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