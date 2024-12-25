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Türkiye
AA 25.12.2024 16:21

Muğla'da sağanak, yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Muğla'nın kent merkezi ve kıyı ilçelerinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oluyor.

Muğla'da sağanak, yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Merkez ilçe Menteşe'de dün sabahtan itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Ağaçların kırılan dalları, araçlara zarar verdi. Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde meydana gelen su baskınlarına müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine 255, 112 Çağrı Merkezine ise 80 ihbar geldi.

En fazla yağış Menteşe'ye düştü

Muğla'da en fazla yağışı, metrekareye 158,6 kilogramla Menteşe aldı. Milas'a 94,2, Köyceğiz'e 85,5, Dalaman'a 70,3, Marmaris'e 62,2, Bodrum'a 61,9, Ula'ya 61,2 Kavaklıdere'ye 60,2, Yatağan'a 59,8, Seydikemer'e de 45,2 kilogram yağış düştü.

İl genelinde yağışlar sonrası 42 konut ve iş yerini su bastı, 3 araçta mahsur kalma olayı yaşandı.

Muğla'da sağanak, yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Denizin rengi değişti

Marmaris'te sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Turunç Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, denizin rengini bazı bölgelerde kahverengiye dönüştürdü.

Bodrum ilçesinde de birkaç gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gümbet Mahallesi'nde bodrum katlardaki evler suyla doldu. Belediye ekipleri, su basan evlerde vidanjör ve su pompalarıyla tahliye çalışması yaptı.

Yahşi Mahallesi'nde küçük balıkçı tekneleri ile özel teknelerin bağlı bulunduğu barınak da derelerden gelen atıklarla doldu.

Bodrum Kumbahçe başta olmak üzere Bitez ve Yahşi mahallelerinde denizin rengi yağmur suyuyla değişti.

Yüksek kesimler beyaza büründü

Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Fethiye-Antalya kara yolundaki 1300 rakımlı Karabel mevkisinde araçlarını park eden sürücüler, çocuklarıyla kar topu oynadı.

Kadriye Karagedik, çocuğuyla kar topu oynamak için Karabel'e geldiğini söyledi.

Bölgeye güzel kar yağdığını belirten Karagedik, "Bu kadar beklemiyorduk. Çocuğum da ilk kez kar görüyor. Geçen yıl çok yağmamıştı. Bu sene ilk karın keyfini yaşıyoruz." dedi.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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