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Türkiye
AA 25.12.2024 16:52

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1941'inci gününde devam ediyor.

Anne ve babaların, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişi sürüyor.

Ailelerin oturma eylemi yaptığı alanda "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes Programı" kapsamında Grup Tillo müzik dinletisi sundu.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça eserlerin seslendirilmesi sırasında bazı annelerin duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Programda ayrıca mevlit okutuldu, dualar edildi. Programa, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Diyarbakır Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK HDP
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