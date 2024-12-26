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Türkiye
TRT Haber 26.12.2024 07:55

81 ilde "Çengel" operasyonları: Yaklaşık 137 bin litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi

81 ilde jandarma ve polis tarafından yapılan “Çengel-14 ve Çengel-15 operasyonlarında; 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. 279 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.

81 ilde "Çengel" operasyonları: Yaklaşık 137 bin litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol üretenlere ve satanlara karşı 81 ilde Çengel operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "Çengel-14" operasyonunda 77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol, 4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildi. Ayrıca 9 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen "Çengel-15" operasyonunda  44 bin 796 litre etil alkol, 14 bin 613 litre sahte alkol, 10 bin 391 adet sahte bandrol, 5 bin 347 adet alkol aroması ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi. Ayrıca 12 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 206 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"74 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı polisimizin yaptığı operasyonlarda yapılan değerlendirmede yaklaşık 74 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

 

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Ali Yerlikaya Sahte Alkol
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