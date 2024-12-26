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Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber, AA 26.12.2024 07:04

Meteoroloji'den 5 ile sarı uyarı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 5 ile sarı uyarı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına göre Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de etkili olacak fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 5 ile sarı uyarı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Kırklareli'nin kuzey ve doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise kar görülebilir.

Yetkililer, çatı uçması, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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