Meteoroloji'den 5 ile sarı uyarı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına göre Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de etkili olacak fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin kuzey ve doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise kar görülebilir.

Yetkililer, çatı uçması, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.