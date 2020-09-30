Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da 26 bin 880 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 900 bin lira olduğu belirtilen 26 bin 880 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin, gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapanlara yönelik çalışmasında, yurt dışından yüklü miktarda gümrük kaçağı sigaranın getirildiği tespit edildi.
Ukrayna plakalı tır ve tıra bağlı çekici Aksu ilçesinde durduruldu.
Piyasa değeri 900 bin lira
Aramalarda çekicinin zula tabir edilen gizli bölmelerinde, 26 bin 880 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.
Ukrayna uyruklu şüpheliler O.Y. ve S.B. gözaltına alındı.
Kartuşların piyasa değerinin 900 bin lira olduğu kaydedildi.
Etiketler: antalya elektronik sigara kartuşuSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:22
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