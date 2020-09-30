Koronavirüs salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla alınan tedbirler kapsamında polis, günün her saati sokaklarda ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Akşam saatlerinde de düğün salonlarında denetimlerine devam eden ekipler, ilçede bulunan bir düğün salonunda kına/düğün yapıldığını ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düğün salonunda koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını belirledi.

Sosyal mesafeye uyulmadığı ve oyun oynatıldığı tespit edilmesi üzerine, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen düğün sahibi, orkestra sorumlusu, oyun oynayan 7 kişiye ve düğün salonu sahibine toplam 11 bin 250 lira ceza verildi.