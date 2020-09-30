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Diyarbakır'da yılbaşından bu yana 42 ton esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu"nda 4 ton 57 kilogram esrar ele geçirildi. Bölgede ocak ayından itibaren ele geçirilen esrarın miktarı 42 ton 684 kilograma çıktı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:35
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